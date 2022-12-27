В Казахстане разработали правила уплаты и распределения единого платежа

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа, сообщает Zakon.kz.

Объектом обложения единым платежом является доход работника, предусмотренный ст. 322 Налогового кодекса, начисленный работодателем (субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющим специальные налоговые режимы).

При этом за работников, освобожденных от уплаты социальных платежей (за исключением обязательных профессиональных пенсионных взносов), ставка единого платежа снижается на соответствующую долю социальных платежей.



Предусматривается, что подлежащие уплате в составе единого платежа за каждого работника за один месяц суммы не должны превышать:

для обязательных пенсионных взносов – 10% от 50-кратного минимального размера заработной платы;

для социальных отчислений – 3,2% от семикратного минимального размера заработной платы;

для отчислений на обязательное социальное медицинское страхование – 3% от 10-кратного минимального размера заработной платы:

для взносов на обязательное социальное медицинское страхование – 2% от 10-кратного минимального размера заработной платы.

Минимальная зарплата на 2023 год установлена в размере 70 тыс. тенге.



Указывается, что удержание сумм соответствующих долей единого платежа, причитающихся на индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы на обязательное социальное медицинское страхование, производится плательщиком не позднее дня выплаты дохода, подлежащего обложению у источника выплаты.

Обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, осуществляются плательщиками за счет собственных средств в пользу работников.

Кроме того, правила определяют порядок распределения и перечисления единого платежа, а также его возврата.

Как поясняется, правила разработаны в связи с поправками в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение с 1 января 2023 года единого платежа с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства.

В состав единого платежа планируется включение индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей, социальных отчислений, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 11 января.