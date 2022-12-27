Машину разломило пополам в результате ДТП в Экибастузе, погиб пассажир

В Экибастузе 20-летний пассажир погиб в результате дорожно-транспортного происшествия – ВАЗ врезался в дерево. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 26 декабря 2022 года около 23:00.

"32-летний водитель на автомобиле марки ВАЗ, двигаясь по ул. Кеншилер в Экибастузе, врезался в дерево. В результате ДТП 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, второй 29-летний пассажир госпитализирован". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Также при проверке выяснилось, что водитель не имеет права управления автотранспортными средствами.

"Автомобиль водворен на специализированную автостоянку". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что по данному факту назначен ряд соответствующих экспертиз, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Алматы водителя зажало в автомобиле в результате аварии. ДТП произошло на Северном кольце, не доезжая до пр. Рыскулова. По невыясненным обстоятельствам, водитель не справился с управлением и автомобиль потащило в сторону на тротуар. По пути он снес металлическое ограждение, затем машина ударилась в мачту дорожного освещения и по итогу застряла в заборе. Скорую помощь вызвали очевидцы. До приезда спасателей мужчину удалось извлечь из искореженной машины. Он госпитализирован.