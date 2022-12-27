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Убийство врача в Алматы: подсудимый попросил прощения у жены и матери Юрия Шумкова

суд по делу об убийстве врача Юрия Шумкова Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается суд по делу об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Суд заслушал свидетельские показания одного из врачей, который оперировал подсудимого, сообщает Zakon.kz.

Врач рассказал суду, что перелом щитовидного хряща невозможно получить в ходе гастроскопии. 

"Знаком с подсудимым, делал ему две операции, первую в феврале. Жаловался на то, что не может глотать. Говорил, что обследовался за границей. Причина – перелом щитовидного хряща. Послеоперационное состояние соответствовало проведенной операции. Вторая операция – после первой, через некоторое время опять появились жалобы. Языкоглоточный нерв – травматизация или разрыв. Удаление лимфоузла. Операция – ревизия. Перелом хряща, судя по описанию, это давняя травма. При проведении гастроэнтерологического исследования такую травму получить, я думаю, невозможно".Врач

Как считает подсудимый, он получил травму именно из-за осмотра гастроэнтерологов.  

Подсудимый попросил прощения у выступившего на суде врача за то, что "поставил его в неловкое положение", а также у жены и матери Шумкова.

Известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова убили 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.

20 декабря о встрече с подсудимым рассказал коллега убитого врача. По словам свидетеля, подсудимый не жаловался на работу Юрия Шумкова.

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