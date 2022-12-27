"Гелен" – от 2000 тенге. Не пропустите фееричный финал "Максимального драйва"!

Уже в ближайшую среду Olimpbet подведет итоги своей щедрой акции. На канале QazSport – звездные гости из мира спорта, выступление музыкантов и, конечно, розыгрыш премиальных призов.

28 декабря, в 21:30, в прямом эфире канала QazSport, а также на YouTube-канале Olimpbet состоится итоговый розыгрыш призов. Роскошный Mercedes-Benz G-класса, дополнительная Toyota Camry 75, а также премиальная техника Apple и фрибеты – для участников акции "Максимальный драйв".



Ведущие: Тауекель Мусилим и Ольга Спирина. Звездные гости: вратарь сборной Казахстана по футболу, амбассадор Olimpbet Игорь Шацкий, боксер Василий Левит.

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Успейте сделать ставки, чтобы получить заветные билеты для участия в акции. Это, напомним, заключительный в 2022 году розыгрыш!

Правила "Максимального драйва" предельно просты:

- делайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet от 2 тыс. тенге и выше;

- сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

- получайте призы от Olimpbet!

Общий призовой фонд акции "Максимальный драйв" – 2,5 млрд тенге. Подробности – здесь.

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