В США число погибших от снежной бури увеличилось до 57

Снежная буря, обрушившаяся на большую часть США во время рождественских праздников, унесла жизни по меньшей мере 27 человек на западе штата Нью-Йорк и по меньшей мере 57 человек по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Большинство из людей погибли в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Там из-за непогоды скончались 27 человек, передает UPI.

Почти 150 тыс. американских потребителей электроэнергии остались без электричества 26 декабря. Большинство отключений зафиксировали в штате Вашингтон.

По данным FlightAware, продолжающиеся последствия шторма, который пронесся от южной границы США до Канады, привели к более чем 8160 задержкам и почти 4 тыс. отменам авиарейсов.

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений. Зимний шторм охватил почти всю территорию страны.

Ранее сообщалось о 50 погибших.