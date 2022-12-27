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В США число погибших от снежной бури увеличилось до 57

Буффало, штат Нью-Йорк Фото: Twitter/WHEC_JLewke
Снежная буря, обрушившаяся на большую часть США во время рождественских праздников, унесла жизни по меньшей мере 27 человек на западе штата Нью-Йорк и по меньшей мере 57 человек по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Большинство из людей погибли в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Там из-за непогоды скончались 27 человек, передает UPI.

Почти 150 тыс. американских потребителей электроэнергии остались без электричества 26 декабря. Большинство отключений зафиксировали в штате Вашингтон.

По данным FlightAware, продолжающиеся последствия шторма, который пронесся от южной границы США до Канады, привели к более чем 8160 задержкам и почти 4 тыс. отменам авиарейсов.

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. 

Национальная метеорологическая служба США заявила, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений. Зимний шторм охватил почти всю территорию страны.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

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