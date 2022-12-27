До 15 лет лишения свободы грозит семейной паре из Актобе за хранение мефедрона

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

1,5 кг мефедрона изъяли у семейной пары в Актобе. Теперь, как рассказали Zakon.kz в полиции, супругам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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