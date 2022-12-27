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До 15 лет лишения свободы грозит семейной паре из Актобе за хранение мефедрона

До 15 лет лишения свободы грозит семейной паре из Актобе за хранение мефедрона Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
1,5 кг мефедрона изъяли у семейной пары в Актобе. Теперь, как рассказали Zakon.kz в полиции, супругам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным правоохранителей, семейная пара была задержана 23 декабря. При досмотре у них изъяли наркотики.

"При обыске по месту жительства и арендованного гаража были обнаружены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. По заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном весом 1,5 кг".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также полицейские сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

В ноябре стало известно, что алматинские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков.

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