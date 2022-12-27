Синоптики рассказали, где в Казахстане 28 декабря ожидается погода без осадков

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", западные регионы страны будут находиться под влиянием ложбины циклона, смещающегося с северо-запада, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, севере, в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег).

Как отметили синоптики, лишь на юго-востоке, востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

На западе, севере, юге республики – туман, на западе, юге – гололед, на западе, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°С, днем -9...-11°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +2...+4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +6...+8°С.