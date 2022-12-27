В Казнете распространяют фейк о студенте, разбившем палатку на улице в Алматы

Казахстанцы активно пересылают видеоролик с установленной палаткой на пересечении двух оживленных улиц в Алматы. В подписи говорится, что ее установил студент из-за высокой цены на съемные квартиры, сообщает Zakon.kz.





В публикации Stopfake.kz cказано, что ни студенты, ни съемные квартиры не имеют отношения к происходящему. На самом деле палатка принадлежит промышленно-строительной телефонной компании.

Также отмечено, что палатку установили для удобства работы по прокладке кабеля в существующей телефонной канализации.

Кроме того, на место прибыли полицейские и убедились, что внутри действительно находится сотрудник компании, который имеет разрешительные документы.





В итоге, информация о студенте, разбившем палатку на улице в Алматы, – фейк.