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В Казнете распространяют фейк о студенте, разбившем палатку на улице в Алматы

В Казнете распространяют фейк о студенте, разбившем палатку на улице в Алматы Фото: pixabay
Казахстанцы активно пересылают видеоролик с установленной палаткой на пересечении двух оживленных улиц в Алматы. В подписи говорится, что ее установил студент из-за высокой цены на съемные квартиры, сообщает Zakon.kz.


В публикации Stopfake.kz cказано, что ни студенты, ни съемные квартиры не имеют отношения к происходящему. На самом деле палатка принадлежит промышленно-строительной телефонной компании.

Также отмечено, что палатку установили для удобства работы по прокладке кабеля в существующей телефонной канализации.

Кроме того, на место прибыли полицейские и убедились, что внутри действительно находится сотрудник компании, который имеет разрешительные документы.


В итоге, информация о студенте, разбившем палатку на улице в Алматы, – фейк.

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