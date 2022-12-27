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Закрытие на ремонт мемориала "Тағзым" опровергли в акимате Алматы

Закрытие на ремонт мемориала "Тағзым" прокомментировали в акимате Алматы Фото: скриншот видео
Совсем недавно президент приехал в Алматы, чтобы открыть мемориал "Тағзым", посвященный жертвам январских событий. А уже сегодня, 27 декабря 2022 года, журналист Асхат Ниязов в соцсети написал, что мемориал закрыт на ремонт, сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий журналист опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как рабочие окружили красной лентой мемориал и ведут работы.

"Открытый недавно мемориал, посвященный январским событиям, закрыт на ремонт. Вы не понимаете. Это задумка такая", - подписал он ролик.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Алматы.

"Мемориал не закрыт и не будет закрываться. На определенных участках специалисты проводят небольшие работы по замечаниям".Пресс-служба акимата Алматы

23 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в Алматы на площади Республики открыл мемориал жертвам январских событий "Тағзым".

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Место установки мемориала "Тағзым" было выбрано не случайно. Комплекс возведен на месте, где в ночь на 5 января произошли трагические события, потрясшие весь Казахстан. Авторы мемориала – казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева – рассказали о конструкции.

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