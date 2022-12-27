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Законодательство РК

Можно ли ограничить игрока от участия в азартных играх

можно ли ограничить игрока от участия в азартных играх Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Закон об игорном бизнесе предусматривает ограничение игрока от участия в азартных играх или пари, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала адвокат Шолпан Исмаилова, согласно закону "Об игорном бизнесе" человек, который желает защитить себя от негативных последствий азартных игр, может установить для себя ограничение на участие в азартных играх и пари.

Для этого необходимо предпринять определенные действия.

Шаг 1. Заполнить и подать письменное заявление об ограничении себя в участии в азартных играх или пари сроком от 6 месяцев до одного года в произвольной форме любому организатору игорного бизнеса.

При этом заявление должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, срок ограничения в участии в азартных играх или пари, личную подпись заявителя.

Стоит отметить, что поданное заявление не подлежит возврату или отзыву. Подача заявления одному из организаторов игорного бизнеса рассматривается как подача заявления всем организаторам игорного бизнеса на территории РК. До истечения срока ограничения участия в азартных играх или пари физическое лицо может подать заявление о продлении ограничения на новый срок.

Шаг 2. Копия принятого и зарегистрированного организатором игорного бизнеса заявления не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем его принятия, направляется уполномоченному органу в Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

Шаг 3. Уполномоченный орган Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого заявления, вносит сведения о физическом лице в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, после чего обновленный список направляется организаторам игорного бизнеса.

Если же сам игрок отказывается подавать заявления об ограничении себя в участии в азартных играх, то согласно Гражданского кодекса РК, гражданин, который вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности.

Вместе с тем, близкие родственники, члены семьи на основании вступившего в законную силу решения суда об ограничении дееспособности гражданина вправе обратиться в уполномоченный орган в Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта с заявлением о включении такого лица в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари.


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