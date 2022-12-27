"Челси" – "Борнмут": ключевые моменты первой схватки после перерыва

Сегодня фанатов английской Премьер-лиги ждет интригующий матч между "Челси" и "Борнмутом". Обе команды выступили не самым лучшим образом в начале сезона, но еще есть шанс, что откроется второе дыхание.

На что стоит обратить внимание в предстоящем матче, читайте в статье.



"Челси"

После смены тренера дела "аристократов", на первый взгляд, пошли в гору. Первые девять матчей под руководством Грэма Поттера команда не потерпела ни одного поражения, но затем неожиданно проиграла сразу четыре игры подряд, не забив ни одного гола. Особенно неприятными стали вылет из Кубка Английской футбольной лиги в третьем раунде и проигрыш в товарищеской встрече с "Астон Виллой". Картина складывается весьма сомнительная.

Во вторую половину английской Премьер-лиги "Челси" заходит на девятом месте в турнирной таблице и с довольно длинным списком травмированных игроков. Как минимум семь футболистов пропустят предстоящий матч: Армандо Броя завершил сезон с серьезной травмой колена, ослабив и без того не самую результативную атакующую линию; Хаким Зиеш и Матео Ковачич еще отдыхают после выступлений в ЧМ-2022; Фофана, Канте, Чилвелл, Лофтус-Чик, Маунт и Аррисабалага также под вопросом из-за травм.

"Борнмут"

"Борнмут" пережил похожий подъем. После двух поражений в стартовых матчах сезона руководство оперативно сменило тренера, поставив у руля Гари О’Нила. В топ команда не вышла, но ушла на перерыв на высокой ноте, одержав две решительные победы над "Эвертоном" в АПЛ и третьем раунде Кубка лиги. Вернувшись, команда уступила "Ньюкаслу", забив единственный гол матча в свои ворота.

Не стоит забывать, однако, что "вишни" не проигрывали в трех последних встречах с "Челси" в АПЛ, так что исход далеко не так очевиден, как кажется. Но, как и команда соперников, состав "Борнмута" значительно пострадал в перерыве — около 8-10 футболистов слегли с инфекцией еще до матча с "Ньюкаслом". Ожидается, что игру пропустят Нето, Брукс, Тавернье и Фредерикс.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты:

"Челси" – 1.36, ничья – 5.40, "Борнмут" – 9.20

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