Исторический год Казахстана в теннисе: "шлем" Рыбакиной, первый титул Бублика, звездный АТР 500 в Астане

В 2022 году Федерация тенниса Казахстана праздновала свое 30-летие и уходящий год стал, пожалуй, самым успешным в истории казахстанского тенниса.

Феноменальные результаты

Женщины

Победный путь казахстанцев в уходящем году проложила Анна Данилина, которая стала финалисткой открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В целом за год Анна выиграла семь турниров (из них два уровня WTA 500 и 250), что позволило ей с напарницей пробиться на итоговый чемпионат WTA и на конец года занять 11-ю строчку в мировом парном рейтинге.

Елена Рыбакина вошла в историю мирового тенниса, выиграв Уимблдон и став первым игроком из Казахстана, победившим в одиночном разряде турнира "Большого шлема".

Первый трофей во взрослом туре завоевала 18-летняя Аружан Сагандыкова, выигравшая парный турнир серии ITF W15.

В апреле женская сборная Казахстана впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, одержав дома на стадии квалификации досрочную победу над командой Германии, в составе которой сыграла экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер. В финале на командном Чемпионате мира наши девушки показали хороший уровень, победив сборную Великобритании и уступив Испании, что позволило команде Казахстана на сегодня быть в Топ-10 женских сборных мира.

Фото: ktf.kz



Мужчины

Значимым событием стала победа Александра Бублика на турнире в Монпелье. Первая ракетка Казахстана выиграл свой первый турнир ATP 250, обыграв в финале олимпийского чемпиона Токио Александра Зверева (на тот момент третью ракетку мира). Также в 2022 году Александр сыграл еще два финала АТР 250 – в Ньюпорте и Метце.

В марте мужская сборная вышла в третий по счету финальный этап Кубка Дэвиса, обыграв на выезде сильную команду Норвегии во главе с действующей третьей ракеткой мира Каспером Руудом. В соперники по групповому этапу в Глазго нам достались очень крепкие сборные Великобритании, США и Нидерландов, где мы имели неплохие шансы, но уступили в напряженной борьбе. Уже в начале февраля 2023 года казахстанская команда на выезде сыграет квалификационные матчи с командой Чили за очередную возможность пробиться в финал командного Чемпионата мира.

Тимофей Скатов выиграл свой первый "Челленджер" в одиночном разряде, благодаря чему значительно улучшил свое положение в мировом рейтинге и закончил год на 142-й строчке. Хорошего прогресса как в игровом плане, так и в рейтинге добился Бейбит Жукаев, который начинал год в седьмой сотне мирового рейтинга, а закончил – в третьей. Первый трофей во взрослом туре завоевала 17-летняя Аружан Сагандыкова, выигравшая парный турнир серии ITF W15.

Фото: ktf.kz



Юниоры

Сборная Казахстана до 14 лет вышла в полуфинал (итоговое четвертое место) командного Чемпионата мира, обыграв действующих на тот момент чемпионов мира итальянцев и экс-чемпионов мира аргентинцев, что стало подтверждением правильности проводимой работы ФТК по подготовке новых поколений игроков. В уходящем году казахстанские юниоры добились феноменальных результатов: Зангар Нурланулы на протяжении долгого времени лидировал в чемпионской гонке Tennis Europe среди игроков до 14 лет, сразу трое казахстанцев завершили 2022 год на первых местах азиатского рейтинга: Альбина Какенова (Астана), Сафина Сафиулина (Алматы) и Темирлан Карим (Астана). На всех четырех юниорских турнирах "Большого шлема" сыграли наши теннисисты – Аружан Сагандыкова, Сандугаш Кенжибаева, Жанель Рустемова и Максим Батютенко. Нельзя не отметить успехи Асылжан Арыстанбековой, Айи Нупбай, Виталия Зацепина, Ерасыла Ердильды, Дамира Жалгасбая, Даниэля Тазабекова, Роберта Каминского, Евы Корышевой, Арианы Гогулиной, Сатимы Тореген, Ярослава Пшеничного, Линары Булешевой, Амины Нурмахан и многих других. В столице Казахстана в пятый раз прошел финал Азиатского командного первенства до 12 лет. Казахстанская сборная мальчиков завоевала "золото", а сборная девочек стала обладательницей "серебра".

Фото: ktf.kz



Первый АТР 500 в Казахстане

С большим успехом прошел первый турнир серии ATP 500 в Казахстане. В нем приняли участие шесть игроков из Топ-10 мирового рейтинга. Трансляции Astana Open посмотрели более 7 млн человек из 170 стран мира. Турнир получил высокую оценку игроков и представителей ATP. Осенью 2023 года будет проведен уже очередной турнир ATP 250 в Астане.

Фото: ktf.kz



Обучение тренеров и судейство

Одним из приоритетов для ФТК является развитие казахстанских тренеров и их подготовка для удовлетворения острой потребности в кадрах во всех регионах страны. Прошли курсы по квалификации национальных наставников по программе ITF Play Tennis Courses, а также семинар ITF Level 1. Были организованы тренерские курсы Play Tennis и Level-1. Прошла национальная тренерская конференция с участием более 145 тренеров из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В Казахстанском теннисном туре особое внимание уделяется развитию судейства. В 2022 году казахстанские судьи успешно поработали на трех турнирах "Большого шлема" (открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон), а также на турнирах серии АТР и WTA. Юлия Игнатченко стала первой казахстанкой, получившей серебряный значок судьи на вышке. Судьи, имеющие серебряный значок, могут судить любые турниры серии "Большой шлем" и основные соревнования под эгидой ITF, ATP, WTA, включая финалы.

Фото: ktf.kz



Развитие детского тенниса

Baby Tennis и "Теннис до 10" – важные и приоритетные задачи для ФТК. Координаторы по бэби-теннису назначены во всех крупных городах, которые проводят теннисные фестивали и мероприятия в теннисных центрах страны. Всего по данным программам в Казахстане занимаются более 5700 детей.

Фото: ktf.kz



Паралимпийский теннис

С 2022 года ФТК взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Прошел первый чемпионат страны по паралимпийскому теннису. В 2023 году предстоит улучшить материально-техническую базу адаптивного тенниса и тенниса высших достижений, в том числе для подготовки сборной Казахстана по теннису на колясках. Это подготовка и переподготовка тренерских кадров, организаторов и других специалистов в области адаптивного тенниса и тенниса на колясках, пропаганда и популяризация адаптивного тенниса и тенниса на колясках.

Фото: ktf.kz



Теннисная инфраструктура

В июне уходящего года был открыт новый теннисный центр на четыре крытых и шесть открытых кортов в городе Туркестане. В следующем году будет завершено строительство теннисного центра в Алматы, а также начато строительство нового центра в Шымкенте.

Проведены 42 международных турнира серии ATP, ITF, ATF и 48 внутренних турниров. Второй год подряд осуществляется система онлайн-счета и онлайн-трансляций всех матчей на территории РК на YouTube-канале ФТК.

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Фото: ktf.kz





