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Экс-президента Южной Кореи помиловали из-за состояния здоровья

бывший президент Кореи Фото: wikimedia
Ли Мён Бака осудили на 17 лет из-за взяточничества и растраты государственных средств, сообщает Zakon.kz.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник помиловал бывшего главу страны Ли Мён Бака, передает Yonhap.

Ли Мён Бак был президентом в течение пяти лет до февраля 2013 года. В октябре 2020 года его приговорили к 17 годам тюрьмы за взяточничество и растрату государственных средств, однако с июня заключение отложили из-за проблем со здоровьем.

Указ о специальном помиловании вступит в силу 28 декабря. Ли Мён Бака освободят от отбывания оставшихся 15 лет тюрьмы.

Это уже второй указ Юн Сок Ёля о помиловании с момента его вступления в должность в мае 2022 года.

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Данияр Кунафин
Южная Корея
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