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Сын Мадины Садвакасовой в образе из "Аватара" восхитил поклонников певицы

Сын Мадины Садвакасовой в образе из "Аватара" восхитил поклонников певицы Фото: pexels
Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова 27 декабря 2022 года опубликовала в Instagram несколько снимков с новогодней елки сына Ануара, сообщает Zakon.kz.

На новогоднюю елку восьмилетний Ануар выбрал образ из фильма "Аватар".

Поклонники Мадины Садвакасовой по достоинству оценили образ ее сына и оставили восторженные комментарии под постом:

  • "Уау!"
  • "Круто!"
  • "Супер!"
  • "Аватар-3!"
  • "Очень похож!"
  • "Оригинально!"
  • "Супер аватар!"
  • "Вы – крутая мама!"
  • "Ануарчик просто красавец! Классно, что так серьезно занялась его образом!"

В ноябре 2022 года Мадина Садвакасова примерила на себя образ "Черной Пантеры".

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Садвакасова Мадина
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