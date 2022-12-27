Сын Мадины Садвакасовой в образе из "Аватара" восхитил поклонников певицы
Фото: pexels
Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова 27 декабря 2022 года опубликовала в Instagram несколько снимков с новогодней елки сына Ануара, сообщает Zakon.kz.
На новогоднюю елку восьмилетний Ануар выбрал образ из фильма "Аватар".
Поклонники Мадины Садвакасовой по достоинству оценили образ ее сына и оставили восторженные комментарии под постом:
- "Уау!"
- "Круто!"
- "Супер!"
- "Аватар-3!"
- "Очень похож!"
- "Оригинально!"
- "Супер аватар!"
- "Вы – крутая мама!"
- "Ануарчик просто красавец! Классно, что так серьезно занялась его образом!"
В ноябре 2022 года Мадина Садвакасова примерила на себя образ "Черной Пантеры".
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