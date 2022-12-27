Сын Мадины Садвакасовой в образе из "Аватара" восхитил поклонников певицы

Фото: pexels

Певица, победительница молодежного конкурса "Жас Канат", заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова 27 декабря 2022 года опубликовала в Instagram несколько снимков с новогодней елки сына Ануара, сообщает Zakon.kz.

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