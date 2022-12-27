На 15 лет осудили мать за убийство дочери в Жетысуской области

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области рассказали о приговоре в отношении женщины и ее двоюродного брата за убийство пятилетней девочки, тело которой было найдено на мусорной свалке в Саркандском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, подсудимые прибыли на свалку возле кирпичного завода, расположенного за пределами города, и по предварительному сговору убили ребенка, который не мог оказать никакого сопротивления, а затем скрыли тело.

"В связи с тем, что подсудимые признали вину полностью и у подсудимой на воспитании малолетний ребенок, прокурор просил подсудимых признать виновными по ч. 3 ст. 99 Уголовного кодекса и назначить на основании этой статьи наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области

В итоге суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

17 мая в Сарканде на городской свалке обнаружено скелетированное тело девочки в возрасте четырех-пяти лет. Через некоторое время подозреваемых в убийстве арестовали. Девочка, со слов матери, страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью.