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В Южной Корее приняли птиц за северокорейские дроны и подняли авиацию

В Южной Корее приняли птиц за северокорейские дроны Фото: airforce.mil.kr
Военные Республики Корея во вторник подняли самолеты и вертолеты из-за того, что приняли стаю птиц за северокорейские беспилотники, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал OhmyNews со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Следы неизвестных объектов засекли около 13:00 (10:00 по времени Астаны), их проверка продолжалась в течение трех часов, до 16:00 (13:00 по времени Астаны). В результате эксперты подтвердили, что это были птицы.

Отмечается, что в ходе ложной тревоги военные не сделали ни одного предупредительного выстрела.

Накануне, 26 декабря, пять дронов, запущенных Северной Кореей, впервые за пять лет пересекли межкорейскую границу. По разным данным, беспилотники находились в воздушном пространстве Южной Кореи от пяти до семи часов. Как уточнил глава штаба комитета начальников штабов Южной Кореи Кан Син Чхоль, беспилотники было трудно обнаружить из-за небольшого размера — менее 3 м. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться.

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