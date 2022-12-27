Застройщики не могут вести строительство из-за митингующих

В Астане перед зданием цирка прошел митинг группы жителей против застройщиков. Организаторы требуют остановить строительство уже возводимых жилых комплексов и разбить на их месте парки, сообщает Zakon.kz.

Столичные жители, обладающие крышей над головой в престижных районах, выступают против того, чтобы рядом с их домами строились другие жилые комплексы. Вместо этого они хотят видеть в ближайшей доступности скверы и парки. Между тем застройщики имеют на руках все разрешительные документы, а недовольство отдельных горожан тормозит стройку. В свою очередь, будущие жильцы возводимых домов, вложившие свои кровные средства в строящееся жилье, недоумевают: почему их лишают права иметь такую же недвижимость в развитых кварталах, как и у митингующих. Попробуем разобраться в аргументах обеих сторон.

Вопрос по "Хайвиллу" тянется уже долгое время. Постановлением акимата еще в 2015 году утвержден план детальной планировки в границах ул. Байтұрсынұлы, пр Қошқарбаева и Тәуелсіздік — строительство объекта "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом". Однако 27 апреля 2022 года по требованию горожан план изменили на объект "Общеобразовательная школа на 2 тыс. обучающихся".

Такие же препоны создают жители ЖК "Туран Эдем", выступающие против плотной застройки в их районе.

Строительство ЖК ICONIC должно было начаться несколько месяцев назад. Но жители микрорайона Акбулак-3 не дают застройщику приступить к реализации проекта, не желая делить престижную территорию с другими горожанами. Несмотря на протесты у строительной компании имеется на руках вся необходимая документация: положительное заключение государственной экспертизы, уведомление ГАСК о начале строительно-монтажных работ, а также разрешение от акимата на привлечение средств дольщиков.

Вышли на митинг и недовольные появлением в столице ЖК Mangilik Residence в районе Назарбаев центра, требуя возвести на этом участке сквер, несмотря на то, что в радиусе 300 метров есть полноценный парк Первого Президента.

Кстати, и первые три ЖК находятся в непосредственной близости от больших парков – в районе Дворца мира и согласия, Триатлон парка, скверов. Все это наводит на мысль о личном интересе определенного круга лиц. Кому выгодно создавать препятствия законопослушным бизнесменам? Тем более, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал не мешать работать честному бизнесу.





"Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей... В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана", – подчеркнул глава государства в сентябре текущего года.

Складывается противоречивая ситуация: все проекты жилых комплексов имеют разрешительные документы, землю в частной собственности, однако не могут стартовать в полную силу из-за амбиций отдельной группы граждан, периодически выходящих на митинги и своими действиями привлекающих внимание властей.

Акиматом города выданы разрешения на привлечение денег дольщиков. А жадность отдельных астанчан в разделении земель может привести к тому, что без своих будущих квартир останутся тысячи семей, поскольку есть люди, вложившие деньги в строительство жилья.

К тому же, приостановка строительства любого из этих объектов негативно отразится на инвестиционном климате Казахстана. Потенциальные инвесторы не захотят вкладываться в местные проекты, видя деструктивные действия инициативных групп. Неуклонно растет урбанизация, люди стремятся жить в центре города, улучшать свои жилищные условия, выбирая развитые и привлекательные районы рядом с парками. Тем более, крупные мегаполисы не должны расползаться вширь. Это мировая практика.

Достигнут ли консенсуса горожане и застройщики, покажет время. Самое главное в этой ситуации – следовать букве закона.

