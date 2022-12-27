Проведены учения в подразделениях специального назначения СГО РК
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По указанию начальника Службы государственной охраны РК генерал-майора Сакена Исабекова в ночь с 26 на 27 декабря текущего года в Астане и в Алматы были проведены внезапные оперативно-тактические учения с подразделениями специального назначения СГО РК, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В ходе учений силы и средства спецподразделений были приведены в высшую степень оперативно-служебной готовности с последующим выходом в район сосредоточения для выполнения учебно-тренировочных задач.
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