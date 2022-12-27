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Флешмоб "Аяз Ата" прошел в Алматы

Прошел в Алматы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Почти 70 Дедов Морозов вышли на улицы города и устроили настоящий сюрприз взрослым и детям. Они дарили сладости и подарки, пели песни и провели различные интерактивы, сообщает Zakon.kz.

Основные мероприятия прошли на четырех локациях – на площади перед государственным цирком, на площади имени Абая, на площади "Астана" и в парке Первого Президента.


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Прошел в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

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