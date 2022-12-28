Диетолог назвала способы избежать вздутия живота после праздников

Специалист посоветовала уменьшить потребление спиртного и тщательно пережевывать еду для того, чтобы избежать вздутия живота, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Элизабет Филиппс в интервью журналу Express поделилась другими рекомендациями.

По ее словам, пищу надо тщательно пережевывать, а после обеда следует прогуляться. Также она рекомендовала после приема пищи выпить травяной чай.

"Мятный чай отлично снимает напряжение желудочно-кишечного тракта, имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами, а ромашка может оказывать успокаивающее и терапевтическое действие", — сказала диетолог.

В заключение Филиппс призвала не злоупотреблять алкоголем, поскольку избыток жидкости может замедлить процесс переваривания, что способно привести к вздутию живота и неприятным ощущениям.