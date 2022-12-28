В Узбекистане накажут всех причастных к смерти 18 детей из-за индийского сиропа от простуды

В Службе госбезопасности Узбекистана сообщили, что подозреваемые по уголовному делу о смерти 18 детей из-за препарата "Док-1 макс" помещены в следственный изолятор, сообщает Zakon.kz

П данным kun.uz расследование по вышеуказанному делу ведут сотрудники следственного управления СГБ.

Правоохранительные органы уже задержали нескольких лиц, занимавшихся импортом, регистрацией и распространением данного препарата в Узбекистане.



Как отметила представитель СГБ Махлиё Валикулова в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено дело по пункту "а" части 4 статьи 186-3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Стало также известно, что несколько должностных лиц в системе здравоохранения, которые халатно отнеслись к происходящему, вовремя не приняли необходимые меры, были освобождены от своих должностей.

Глава узбекского Минздрава Бехзод Мусаев выразил соболезнования родителям 18 детей, которые скончались после применения препарата. Как выяснилось "Док-1 макс" не соответствует установленным требованиям и нормам. Содержащееся в этом сиропе вещество этиленгликоль вызывает серьезные негативные изменения в состоянии здоровья пациента.

В ходе своего видеообращения Мусаев сообщил, что сотрудники Самаркандского областного управления здравоохранения скрыли информацию о смерти детей после приёма препарата от Министерства здравоохранения.



Ранее сообщалось, что в Узбекистане число погибших от индийского препарата детей увеличилось до 18.