Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане накажут всех причастных к смерти 18 детей из-за индийского сиропа от простуды

В Узбекистане накажут всех причастных к смерти 18 детей из-за индийского сиропа от простуды Фото: скриншот с видео
В Службе госбезопасности Узбекистана сообщили, что подозреваемые по уголовному делу о смерти 18 детей из-за препарата "Док-1 макс" помещены в следственный изолятор, сообщает Zakon.kz

П данным kun.uz расследование по вышеуказанному делу ведут сотрудники следственного управления СГБ.

Правоохранительные органы уже задержали нескольких лиц, занимавшихся импортом, регистрацией и распространением данного препарата в Узбекистане. 

Как отметила представитель СГБ Махлиё Валикулова в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено дело по пункту "а" части 4 статьи 186-3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

Стало также известно, что несколько должностных лиц в системе здравоохранения, которые халатно отнеслись к происходящему, вовремя не приняли необходимые меры, были освобождены от своих должностей. 

Глава узбекского Минздрава Бехзод Мусаев выразил соболезнования родителям 18 детей, которые скончались после применения препарата. Как выяснилось "Док-1 макс" не соответствует установленным требованиям и нормам. Содержащееся в этом сиропе вещество этиленгликоль вызывает серьезные негативные изменения в состоянии здоровья пациента. 

В ходе своего видеообращения Мусаев сообщил, что сотрудники Самаркандского областного управления здравоохранения скрыли информацию о смерти детей после приёма препарата от Министерства здравоохранения. 

Ранее сообщалось, что в Узбекистане число погибших от индийского препарата детей увеличилось до 18.

Читайте также

Диетолог назвала способы избежать вздутия живота после праздников

Школьница скоропостижно скончалась в Караганде

В Казахстане выявили 175 новых случаев коронавируса

Елена Вебер
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря
Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления