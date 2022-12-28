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В 2023 году планируют начать съемки новых "Звездных войн"

В 2023 году планируют начать съемки новых "Звездных войн" Фото: filmpro.ru
Американские таблоиды сообщают, что съемочный процесс продолжения саги о звездных ойнах с большой долей вероятности начнется в 2023 году, передает Zakon.kz

Как пишет INC news предположительный релиз назначен на 2025 год.

В целом детали проекта все так же остаются засекреченными. Как предполагают эксперты, сюжет в новом фильме может разворачиваться после событий "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Так же предполагается, что зрители увидят не только знакомых персонажей, но абсолютно новых ключевых героев.

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