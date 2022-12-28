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Концертный зал 3 млрд тенге снесут в Атырау и построят на его месте творческий центр

Концертный зал 3 млрд тенге снесут в Атырау и построят на его месте творческий центр Фото: atpress.kz
Недостроенное здание концертного зала в Атырау будет снесено после разработки ПСД. На его месте появится новый культурно-творческий центр для талантливой молодежи. Об этом сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев в ходе брифинга в РСК, сообщает Zakon.kz

По информации Atyrau press, сейчас строители и ответственные за отрасль ведут соответствующие работы. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы в СМИ будет проведена открытая презентация, - сообщил заместитель акима области.

Отмечается, что фундамент концертного зала был заложен в 2011 году, при бывшем акиме Атырауской области Бергее Рыскалиеве. На его строительство из бюджета было выделено 3 млрд тенге. Работы вели круглосуточно с двойным опережением графика. Однако в 2012 году в отношении владельца ТОО "Снабойлстрой" было возбуждено уголовное дело, и стройка остановилась. В 2014 году областной маслихат принял решение, что продолжать строительство невыгодно.

Железобетонные конструкции устарели и не могут быть использованы в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Атыраускую область поручил построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодежи имени Курмангазы. 

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Елена Вебер
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