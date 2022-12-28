В нескольких городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Казгидромет сообщил, что в девяти городах Казахстана в среду ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

Так, по информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия будут в столице, в Алматы, Актобе, Павлодаре, Костанае, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.



Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.



Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.



Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).