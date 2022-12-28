Пленарное заседание Мажилиса – 28 декабря 2022 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 28 декабря проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Сегодня депутаты рассмотрят проект Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".



Также депутаты подготовят заключения по проектам законов:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей.

О внесении дополнения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях".

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам службы в резерве".

Также рассмотрят проекты законов:

О внесении изменений и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель (первое чтение).

О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза.



Депутаты Мажилиса рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК" и в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".



