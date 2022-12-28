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Законодательство РК

Игрока сборной РК по хоккею лишили казахстанского гражданства

Хоккеист "Барыса" лишился казахстанского гражданства Фото: пресс-служба ХК "Барыс"
У Дмитрия Шевченко аннулировали казахстанский паспорт в начале декабря после возвращения игрока в астанинский клуб, сообщает Zakon.kz.

27-летнего форварда заявили за "Барыс" в КХЛ и за сборную Казахстана на Кубок Первого канала как гражданина России, сообщает "Шайба".

Инициативная группа болельщиков обратилась в Управление миграционной службы Департамента полиции Астаны с просьбой проверить на наличие двойного гражданства Дмитрия Шевченко. В обращении болельщики привели доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство Казахстана.

При проверке выяснилось, что гражданин Казахстана Дмитрий Шевченко действительно обладает гражданством России. В соответствии с пунктом 5 статьи 21 закона "О гражданстве Республики Казахстан" 6 декабря за Дмитрием Шевченко зарегистрировали утрату гражданства Казахстана.

При отсутствии гражданства Казахстана хоккеист не сможет выступать за сборную РК на международных турнирах под эгидой ИИХФ.

Болельщики отметили, что такие обращения последуют и в отношении других игроков "Барыса" и сборной Казахстана, которые еще не отказались от предыдущего гражданства.

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