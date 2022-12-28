Развить инфраструктуру для электромобилей хотят в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в работу законопроект, предусматривающий популяризацию электромобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей".

Депутат Мажилиса Александр Милютин сообщил, что законопроект инициирован депутатами в целях популяризации экологически чистого транспорта.

"Принятие законопроекта позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта, правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций. Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена адмответственность за нарушение правил остановки или стоянки авто в местах, определенных для остановки или стоянки электромобилей". Депутат Мажилиса Александр Милютин

28 декабря депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект об утрате Нурсултаном Назарбаевым статуса "Елбасы".

