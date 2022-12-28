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В Кремле высказались о подаренных президентам стран СНГ перстнях

Подаренный Путиным перстень на руке у Лукашенко Фото: пресс-служба президента Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полученные лидерами стран СНГ на саммите перстни новогодними сувенирами, сообщает Zakon.kz.

По словам Пескова, перстни, которые лидерам стран СНГ подарили на неформальном саммите в Петербурге, это сувенир к Новому году, сообщает РИА Новости.

"Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет".Дмитрий Песков

На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Путин носить это украшение, Песков ответил отрицательно.

Главы государств и правительств стран СНГ получили в Петербурге перстни с символикой Содружества. На неформальном саммите лидеров стран СНГ подаренный перстень заметили на пальце президента Беларуси Александра Лукашенко.

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