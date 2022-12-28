Курсы валют на 28 декабря в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,62 тенге, евро – 490,88 тенге, рубля – 6,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге. Читайте также СЕО группы PPF Иржи Шмейц стал крупным акционером казахстанского Home Credit Bank Размер выплаты уволенным по состоянию здоровья силовикам утвердили в Казахстане Назван средний размер пенсии в Казахстане

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