Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 28 декабря в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,62 тенге, евро – 490,88 тенге, рубля – 6,58 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,6 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге.

Читайте также

СЕО группы PPF Иржи Шмейц стал крупным акционером казахстанского Home Credit Bank

Размер выплаты уволенным по состоянию здоровья силовикам утвердили в Казахстане

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет
Экс-ректор ЖенПУ осуждена на семь лет
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря
Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления