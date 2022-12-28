Размер выплаты уволенным по состоянию здоровья силовикам утвердили в Казахстане

Постановлением правительства утверждены правила и размер осуществления денежной выплаты сотрудникам правоохранительных органов, уволенным по состоянию здоровья в результате увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что денежные выплаты производятся сотрудникам правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, курсантам, слушателям, сотрудникам специальных государственных органов, военнослужащим, уволенным по состоянию здоровья в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей (обязанностей воинской службы).

Основанием для назначения денежных выплат является заключение (постановление) военно-врачебной комиссии (экспертизы) о негодности или ограниченной годности к службе вследствие данного увечья (травмы, ранения, контузии) или его последствия с указанием причинной связи увечья (травмы, ранения, контузии) с исполнением служебных обязанностей.

Денежная выплата осуществляется в размере 50% от денежного содержания по последней занимаемой должности.



Для ее получения необходимо представить следующие документы:

рапорт (заявление) установленного образца;

копию документа, удостоверяющего личность лица;

сведения о номере банковского счета в тенге;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя в случае, если интересы лица, имеющего право на получение денежных выплат, представляет законный представитель.

Денежные выплаты не производятся, если:

сотрудник либо военнослужащий имеют право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет;

установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило при совершении им уголовного правонарушения;

установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило в результате немедицинского употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);

установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда здоровью в целях получения денежной выплаты или уклонения от службы.

Указывается, что денежная выплата производится в текущем месяце за истекший месяц не позднее 25 числа. Так, в декабре денежная выплата за текущий месяц производится не позднее 25 числа.

Денежная выплата прекращается в случаях:

прекращения гражданства РК получателя денежной выплаты;

назначения получателю денежной выплаты пенсионных выплат по возрасту;

выезда получателя денежной выплаты на постоянное место жительство за пределы республики;

смерти получателя денежной выплаты.

Постановление вводится в действие с 7 января 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

