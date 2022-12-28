Размер выплаты уволенным по состоянию здоровья силовикам утвердили в Казахстане
Так, говорится, что денежные выплаты производятся сотрудникам правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, курсантам, слушателям, сотрудникам специальных государственных органов, военнослужащим, уволенным по состоянию здоровья в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей (обязанностей воинской службы).
Основанием для назначения денежных выплат является заключение (постановление) военно-врачебной комиссии (экспертизы) о негодности или ограниченной годности к службе вследствие данного увечья (травмы, ранения, контузии) или его последствия с указанием причинной связи увечья (травмы, ранения, контузии) с исполнением служебных обязанностей.
Денежная выплата осуществляется в размере 50% от денежного содержания по последней занимаемой должности.
Для ее получения необходимо представить следующие документы:
- рапорт (заявление) установленного образца;
- копию документа, удостоверяющего личность лица;
- сведения о номере банковского счета в тенге;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя в случае, если интересы лица, имеющего право на получение денежных выплат, представляет законный представитель.
Денежные выплаты не производятся, если:
- сотрудник либо военнослужащий имеют право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет;
- установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило при совершении им уголовного правонарушения;
- установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило в результате немедицинского употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);
- установлено, что увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, наступило в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда здоровью в целях получения денежной выплаты или уклонения от службы.
Указывается, что денежная выплата производится в текущем месяце за истекший месяц не позднее 25 числа. Так, в декабре денежная выплата за текущий месяц производится не позднее 25 числа.
Денежная выплата прекращается в случаях:
- прекращения гражданства РК получателя денежной выплаты;
- назначения получателю денежной выплаты пенсионных выплат по возрасту;
- выезда получателя денежной выплаты на постоянное место жительство за пределы республики;
- смерти получателя денежной выплаты.
Постановление вводится в действие с 7 января 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.