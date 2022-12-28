Похищение человека, вымогательство: в Шымкенте задержан подозреваемый

В Шымкенте сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции города задержали вооруженного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте polisia.kz, оперативные мероприятия были проведены сотрудниками УБОП после того, как к ним поступила информация о местном жителе, вооруженном огнестрельным оружием, который занимался криминальными разборками и вымогательством.

"Сотрудники УБОП... установили, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы. Его задержание оперативники провели по месту жительства, изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож", – говорится в сообщении.

Факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП по ст. 287 УК РК "Незаконные ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", проводится досудебное расследование.

"Мужчина арестован. Назначены экспертизы. Полицейские проверяют причастность подозреваемого и к другим преступлениям", – следует из сообщения.





22 декабря 2022 года в Павлодаре вооруженный мужчина ограбил салон сотовой связи на 12 млн тенге. Начато досудебное расследование по ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.