Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Снег на большей части Казахстана прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

Снег на большей части Казахстана прогнозируют синоптики в ближайшие три дня Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег,

"На юге, юго-западе Казахстана – осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололед". РГП "Казгидромет"

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Читайте также

В Карагандинской области 19 вагонов сошли с рельсов

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет
Экс-ректор ЖенПУ осуждена на семь лет
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря
Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления