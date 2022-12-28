Снег на большей части Казахстана прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег,
"На юге, юго-западе Казахстана – осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололед". РГП "Казгидромет"
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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