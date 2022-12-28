В Павлодаре наказали водителя КАМАЗа за слив нечистот за домом

Фото: скриншот видео

В социальной сети Instagram появилось видео, на котором водитель ассенизаторской машины сливает нечистоты за домом в Павлодаре. Жители пожаловались на то, что летом из-за жары неприятный запах будет распространяться во все квартиры, сообщает Zakon.kz.

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