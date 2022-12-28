В Павлодаре наказали водителя КАМАЗа за слив нечистот за домом
Фото: скриншот видео
В социальной сети Instagram появилось видео, на котором водитель ассенизаторской машины сливает нечистоты за домом в Павлодаре. Жители пожаловались на то, что летом из-за жары неприятный запах будет распространяться во все квартиры, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел за домом Малайсары батыра, 53. Очевидцы сняли нарушение на видео.
В Департаменте полиции прокомментировали ситуацию.
"Полицейскими города Павлодара проведена проверка. Установлено, что водитель автомашины КАМАз, находясь за домом по улице Малайсары батыра, сливал нечистоты, тем самым нарушил правила благоустройства", – говорится в сообщении ДП города.
Водителя привлекли к административной ответственности по статье 505 КоАП РК.
27 декабря за свалки в Алматинской области к административной ответственности привлечены руководители акиматов.
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