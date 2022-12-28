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Лариса Долина и Клава Кока перепели старинный романс

Лариса Долина и Клава Кока перепели старинный романс Фото: скриншот видео
Российская эстрадная певица Лариса Долина и Клава Кока совместно исполнили романс "В лунном сиянии". Об этом исполнительницы сообщили на странице в Instagram 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее, 27 декабря, Клава Кока сообщила, что ее мечта исполнилась.

"Друзья, говорят, что если загадать желание в канун Нового года, то оно обязательно исполнится. Я мечтала спеть дуэт с самой легендарной певицей", – заявила видеоблогер.

Комментаторы разделились во мнениях. Одни отметили, что это "очень красиво", другие же были не в восторге.

  • Ну, значит я тоже смогла бы записать дуэт с Ларисой Александровной.
  • Не думала, что Ларисе Александровне интересно петь с Клавой Кокой.
  • Клаве без фанеры трудновато придется.


Стоит отметить, что широкую известность романс "В лунном сиянии" получил в исполнении заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой, прозвучавший в фильме "Вход в лабиринт" (1989).

Летом 2022 года Лариса Долина опубликовала фотографии в модных образах и восхитила поклонников.
Анастасия Московчук
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