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Работник завода заживо сгорел в печи: в Таразе начато досудебное расследование

Работник завода заживо сгорел в печи: в Таразе начато досудебное расследование Фото: скриншот видео
В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области 28 декабря 2022 года сообщили, что по факту гибели работника на заводе начато досудебное расследование, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным ведомства, в дежурную часть ОП-1 Управления полиции Тараза сообщение, что в ходе плавки металла 50-летний работник завода, пытаясь подтолкнуть металл в печь, упал в нее, поступило 10 декабря.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил охраны труда". – Прим. ред.). С места происшествия изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Ранее сообщалось, что в Таразе 50-летний работник завода сгорел заживо в печи. Инцидент произошел в сталелитейном цехе АО "Запчасть" 10 декабря 2022 года в 7:32. Мужчина в процессе плавки металла попытался подтолкнуть кусок железа крюком в плавильную печь, но не удержался и упал, его тело полностью сгорело.

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Жамбылская область Тараз
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