Ученые разработали анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера

Благодаря анализу крови не потребуется болезненная пункция, при которой образец спинномозговой жидкости берется из нижней части спины, сообщает Zakon.kz.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, однако диагностика остается сложной – особенно на ранних стадиях заболевания.



На данный момент врачи определяют симптомы через аномальное накопление амилоида и тау-белков, а также нейродегенерацию – медленную и прогрессирующую потерю клеток нейронов в определенных областях мозга.

Это можно сделать с помощью комбинации исследования головного мозга и анализа спинномозговой жидкости. Однако люмбальная пункция может быть болезненной, и после нее люди могут испытывать головную боль или боль в спине, а исследование головного мозга стоит дорого и занимает много времени.

Профессор Томас Карикари из Питтсбургского университета в Пенсильвании (США), принимавший участие в исследовании, сказал, что многие пациенты, даже в США, не имеют доступа к МРТ и ПЭТ-сканерам. Доступность – это серьезная проблема.

Разработка надежного анализа крови стала бы важным шагом.

"Анализ крови дешевле, безопаснее и проще в применении, и он может повысить доверие клиницистов к диагностике болезни Альцгеймера и отбору участников для клинических испытаний и мониторинга заболевания". Томас Карикари

Хотя существующие анализы крови могут точно определить отклонения в амилоиде и тау-белках, выявить маркеры повреждения нервных клеток, характерные для мозга, оказалось сложнее.

Карикари и его коллеги сосредоточились на разработке анализа крови на основе антител, который бы выявлял особую форму тау-белка, характерную для болезни Альцгеймера.

Они протестировали его на 600 пациентах на разных стадиях болезни Альцгеймера и обнаружили, что уровень белка хорошо коррелирует с уровнем тау в ЦСЖ и может точно отличить болезнь Альцгеймера от других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликовали в журнале Brain.

Уровни белка также тесно связаны с тяжестью амилоидных бляшек и клубков тау-белков в тканях мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера.

Следующим шагом будет проверка теста на более широком круге пациентов, включая представителей различных расовых и этнических групп, а также тех, кто страдает от различных стадий потери памяти или других потенциальных симптомов деменции.