Парламент принял поправки по регулированию майнинга в Казахстане

Депутаты Мажилиса согласились с поправками, внесенными Сенатом в проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Документ направляется на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Документ представила мажилисвумен Екатерина Смышляева. Она отметила, что рассматриваемый законопроект является одним из четырех сопутствующих к основному закону "О цифровых активах Республики Казахстан".

"Конституционный проект закона содержал 32 принятые позиции. Сенатом внесено четыре поправки. Данные поправки не затрагивают концепцию законопроекта и не повлияют на его реализацию. В этой связи комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом". Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Отметим, что законопроекты разработаны депутатами Парламента во исполнение поручений главы государства по проблемам правового регулирования цифрового майнинга, в том числе его продукта, и создания в Казахстане криптовалютной экосистемы.

В частности, предусматривается защита национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга. Для этого ограничивается перечень источников электроэнергии, которая может использоваться майнерами. В их числе только возобновляемая энергия, импорт и использование собственных генераций.

Кроме того, предлагается запретить потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы. Приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности. – Прим. ред.). Для этого объема сняты ценовые ограничения и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.

Для вовлечение майнинга и его продукта в экономику Казахстана предлагается ввести лицензирование цифрового майнинга.

"Все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы. Таким образом, цифровые майнеры, ранее работающие в облачных сервисах и никак не участвующие в экономике Казахстана, становятся нашими резидентами и плательщиками налогов". Екатерина Смышляева

Также вводятся нормы по регулированию выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов.

12 октября 2022 года законопроект "О цифровых активах в Республике Казахстан", инициированный депутатами, и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов одобрили в Мажилисе.