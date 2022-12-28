Парламент принял поправки по регулированию майнинга в Казахстане
Документ представила мажилисвумен Екатерина Смышляева. Она отметила, что рассматриваемый законопроект является одним из четырех сопутствующих к основному закону "О цифровых активах Республики Казахстан".
"Конституционный проект закона содержал 32 принятые позиции. Сенатом внесено четыре поправки. Данные поправки не затрагивают концепцию законопроекта и не повлияют на его реализацию. В этой связи комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом". Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева
Отметим, что законопроекты разработаны депутатами Парламента во исполнение поручений главы государства по проблемам правового регулирования цифрового майнинга, в том числе его продукта, и создания в Казахстане криптовалютной экосистемы.
Кроме того, предлагается запретить потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы. Приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности. – Прим. ред.). Для этого объема сняты ценовые ограничения и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.
Для вовлечение майнинга и его продукта в экономику Казахстана предлагается ввести лицензирование цифрового майнинга.
"Все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы. Таким образом, цифровые майнеры, ранее работающие в облачных сервисах и никак не участвующие в экономике Казахстана, становятся нашими резидентами и плательщиками налогов". Екатерина Смышляева
Также вводятся нормы по регулированию выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов.
12 октября 2022 года законопроект "О цифровых активах в Республике Казахстан", инициированный депутатами, и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов одобрили в Мажилисе.