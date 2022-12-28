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В Китае из-за тумана произошло ДТП с участием 200 машин

ДТП в Китае с 200 автомобилями Фото: pixabay
11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии, сообщает Zakon.kz.

Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду в 7:40 утра (5:40 по времени Астаны) на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге.

Один из спасателей рассказал, что, по первоначальным подсчетам, в ДТП попали более 200 автомобилей.


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