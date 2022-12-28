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"Хотел забрать маму с корпоратива": пьяного акмолинца без прав поймали полицейские

Хотел забрать маму с корпоратива: пьяного акмолинца без прав за рулем поймали полицейские Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В ночь на 27 декабря стражи порядка Акмолинской области задержали в городе Макинск 36-летнего местного жителя. Нетрезвый мужчина направлялся к маме, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители рассказали, что остановили водителя Volkswagen Golf за странную манеру вождения: автомобиль вилял из стороны в сторону. 

Как оказалось, водитель был пьян.

Из сообщения полиции следует, что владелец авто был лишен прав на 7 лет еще в 2021 году.

По словам мужчины, он сел нетрезвым за руль, поскольку не мог найти такси, чтобы забрать маму после новогоднего корпоратива.

Теперь, как уточнили в ведомстве, автомобиль водворен на штрафную стоянку.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК, заключили в ведомстве.

В октябре ночная погоня за пьяным нарушителем в Кызылорде попала на видео.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область
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