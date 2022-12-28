Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан 29 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", западные регионы страны по-прежнему будут под влиянием ложбины циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега.

"На северо-западе, севере, в центре, на востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке РК ожидается погода без осадков. На западе, севере, юге республики ожидается туман, на западе, юге – гололед, на западе, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем временами снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -8...-10°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +1...+3°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – осадки (преимущественно дождь). Ночью – туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +6...+8°С.