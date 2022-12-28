Популярный гаджет-блогер назвал лучшие смартфоны 2022 года

Маркес Браунли отметил дизайн, камеру, емкость батареи, а также прорывную технологию на рынке смартфонов, сообщает Zakon.kz.

Телефоном года Маркес назвал Google Pixel 7. По словам блогера, телефон от Google получил качественные экраны, камеры и аккумулятор. Также он отметил ASUS Zenfone 9 и Galaxy S22 Ultra. Последний гаджет Маркес Браунли назвал "скучным и дорогим", но одним из лучших телефонов на рынке.



Лучшим большим телефоном блогер назвал Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет 6,8-дюймовую диагональ экрана и стилус.

Лучшим компактным устройством, по версии блогера, оказался ASUS Zenfone 9, оснащенный 5,9-дюймовым дисплеем.

Лучшим камерофоном автор выбрал iPhone 14 Pro Max.

Аппаратом с самой продвинутой батареей – ASUS ROG Phone 6, который вышел с аккумулятором емкостью 6000 миллиампер-часов.

Премию за дизайн получил Nothing Phone. Блогер подчеркнул, что его создатели не побоялись и установили в телефон сложную систему подсветки.

В номинации "Награда за ценность" победил Google Pixel 7.

Самым прорывным устройством года Браунли выбрал OnePlus 10T.



