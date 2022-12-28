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Курс доллара вырос на торгах 28 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,23 тенге, поднявшись на 0,65 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,52 тенге (-1,17).

Торгов по другим валютам не проводилось.

Курс евро установлен Нацбанком в 490,88 тенге, китайского юаня – 66,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 490-496 тенге, российские рубли – по 6,15-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть почти не изменились в ходе торгов 28 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет 84,33 доллара за баррель. 

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,06%, до 79,58 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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