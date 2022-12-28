Курс доллара вырос на торгах 28 декабря
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,52 тенге (-1,17).
Торгов по другим валютам не проводилось.
Курс евро установлен Нацбанком в 490,88 тенге, китайского юаня – 66,18 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 490-496 тенге, российские рубли – по 6,15-6,5 тенге.
Между тем мировые цены на нефть почти не изменились в ходе торгов 28 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет 84,33 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,06%, до 79,58 доллара за баррель.