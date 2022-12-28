Снизить размер штрафов в Казахстане за налоговые нарушения просит депутат

Депутат Мажилиса Азат Перуашев на пленарном заседании палаты попросил изменить налоговое администрирование в стране. Он считает, что именно несправедливое и непрозрачное налоговое администрирование служит источником неправового, хищнического давления на бизнес, сообщает Zakon.kz.

Азат Перуашев сообщил, что вся существующая система мер, начиная от выявления нарушения и заканчивая привлечением налогоплательщика к ответственности, фактически парализует деятельность предприятия и ставит его в безысходное положение, вынуждая искать "обходные пути" и создавая условия для коррупции.



"Сложилась практика, когда налоговики не обременяют себя своевременным предупреждением нарушений, а сначала годами безучастно наблюдают за их совершением и останавливают лишь к концу срока исковой давности, когда в контакты с нарушителями вовлеклись сотни добросовестных предпринимателей, а сам нарушитель нередко исчезает. Своими действиями налоговые органы практически обесценили основной принцип налогообложения – справедливость". Депутат Мажилиса Азат Перуашев

При этом, добавил мажилисмен, применяются сразу три меры ответственности – недоимка по налогам, пеня и еще административный штраф. Указав в этой части на несоразмерность начисления, когда предпринимателей обязуют выплачивать неподъемные суммы, сопоставимые с их годовым оборотом за несколько лет.

"Исходить из всей суммы СГД при начислении взысканий – это осознанное "убийство" бизнеса, целенаправленное доведение до банкротства... Разве можно назвать "балансом интересов", если в результате принятых мер экономика лишается действующего предприятия, а сотни людей теряют работу? Понятно, что в таких условиях предприниматель пойдет на любые уступки, чтобы сохранить дело всей жизни, чем и пользуются и на что рассчитывают проверяющие". Азат Перуашев

Депутат утверждает, что именно несправедливое и непрозрачное налоговое администрирование служит источником неправового, хищнического давления на бизнес, используется недобросовестными чиновниками для коррупционных действий, рейдерства и уничтожения предпринимателей, несогласных с вымогательствами.

В этой связи он просит принять меры по изменению налогового администрирования, перейдя от карательных мер к превентивному регулированию, а также установить порядок и сроки выявления и предупреждения налоговых нарушений органами госдоходов, за нарушение которых должностные лица обязаны нести персональную ответственность.

Указал он и на необходимость обязать органы госдоходов предупреждать налогоплательщика о наблюдаемых нарушениях и применять ограничительные меры только после такого предупреждения, равно как и предоставить налогоплательщику возможность устранить выявленное нарушение в специальные сроки без применения пени и штрафов.

В завершение депутат попросил снизить размер административных штрафов, не доводя работающие предприятия до заведомого банкротства.