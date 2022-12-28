Дать не рыбу, а удочку: как меняется подход к благотворительным проектам в фонде "Самрук-Казына"

Сегодня в пяти регионах Казахстана участники первого потока социального проекта "Табысты отбасы" получили сертификаты об окончании учебы и возможность вывести свою семью на новый уровень доходов.

Почти 67 миллиардов тенге направили на благотворительность компании фонда "Самрук-Казына" за пять лет. С тех пор помощь получили 2,2 миллиона человек. Наибольшие объемы финансов за эти годы были направлены на комплексное развитие регионов и развитие в регионах массового спорта.



Только за 2022 год "Самрук-Казына" профинансировал 42 проекта во всех регионах Казахстана на 9,9 млрд тенге. Больше всего проектов было направлено на поддержку социально уязвимых слоев населения. Среди реализованных проектов – финансирование строительства центра для детей с синдромом Дауна и их родителей, оснащение трех школ в Жанаозене, закуп 9 инватакси в три новые области Казахстана и многое другое.





Фото: АО "Самрук-Казына"



При этом значительная часть проектов направлена на трудоустройство и занятость людей из социально уязвимых семей. Создано более 600 новых рабочих мест.

Каким образом – лучше всего можно понять на примере проекта "Табысты отбасы", который завершился сегодня в ряде регионов страны.

В торжественной обстановке сертификаты об окончании обучения получили 114 человек в пяти регионах страны: поддержкой охвачены три новые области Казахстана – Абай, Жетісу и Улытау, а также жители густонаселенных Туркестанской и Актюбинской областей.





Фото: АО "Самрук-Казына"



"Я пришел на этот проект с целью получить знания автоэлектрика и открыть свое дело. Обучение прошло на высоком уровне, спасибо менторам и тренерам за поддержку и знания, которые мы получили за этот месяц. Я надеюсь, что, открыв свою автомастерскую, я не только увеличу свой достаток, но и внесу вклад в развитие нашего села", – рассказал Орынгали Хабдырахман, житель села Али.

Проект направлен на комплексное обучение нуждающихся в социальной поддержке людей: молодежи и членов многодетных и малообеспеченных, неполных семей, а также семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.





Фото: АО "Самрук-Казына"



Главная особенность проекта в том, что, помимо профильного обучения, менторского сопровождения, тренингов по личностному росту и развитию бизнес-навыков, лучшие выпускники безвозмездно получат необходимый инвентарь и оборудование для открытия своего дела. А в итоге и вовсе перейдут из категории "социально уязвимые слои населения" в класс предпринимателей. Тем более что все задатки для этого имеются.

"Я всегда мечтала открыть ателье, поэтому выбрала профильное обучение "Швейное дело". Я рада, что попала на этот проект, потому что те знания и навыки, которые мы получили, очень помогут мне в открытии своего дела. Теперь я намерена поделиться своими знаниями с молодыми и открыть небольшой швейный цех", – рассказала о своих планах Баршагуль Бердибаева, многодетная мама из села Кобды.

В следующем году проект "Табысты отбасы", как обещают в фонде, будет продолжен. Равно как и другие благотворительные проекты.

