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Токаев подписал законы о ратификации соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Туркменистаном при ЧС

Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Узбекистаном в области ЧС Фото: mod.gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере организации и проведения мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений, обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

Также предусмотрены организация взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации ЧС, оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предотвращение и ликвидация стихийных бедствий, оказание содействия в прохождении гуманитарного груза.

Соглашение предусматривает также сотрудничество в организации и проведении совместных макросейсмических исследований последствий землетрясений, возникших на трансграничных территориях, и подготовке специалистов в учебных заведениях, обмениваться стажерами, преподавателями, учеными и специалистами.

Предполагается, что для оказания срочной помощи и оперативной переброски сил уполномоченные органы сторон разрабатывают и согласовывают дополнительную инструкцию о возможности использования воздушных судов и механизм взаимодействия представителей государственных органов (пограничные, таможенные, фитосанитарные, карантинные службы) по вопросам упрощения процедуры пересечения границ в приоритетном порядке.

Запрашивающая сторона возмещает предоставляющей стороне расходы, связанные с оказанием помощи. Вопрос о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов будет решаться отдельно в каждом конкретном случае.

Кроме того, президент подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".


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