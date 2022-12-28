Токаев подписал законы о ратификации соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Туркменистаном при ЧС
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере организации и проведения мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений, обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.
Также предусмотрены организация взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации ЧС, оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предотвращение и ликвидация стихийных бедствий, оказание содействия в прохождении гуманитарного груза.
Соглашение предусматривает также сотрудничество в организации и проведении совместных макросейсмических исследований последствий землетрясений, возникших на трансграничных территориях, и подготовке специалистов в учебных заведениях, обмениваться стажерами, преподавателями, учеными и специалистами.
Запрашивающая сторона возмещает предоставляющей стороне расходы, связанные с оказанием помощи. Вопрос о возмещении расходов за топливо и техническое обслуживание воздушных судов будет решаться отдельно в каждом конкретном случае.
Кроме того, президент подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".