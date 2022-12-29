Что подарить себе на Новый год

Согласитесь, под бой курантов мы искренне верим, что грядущий Новый год принесет только хорошие перемены. Ждем волшебство, хотя не каждый признается в этом. Создать новогоднее настроение можно надежным способом – при помощи подарков.

Как не оставить себя без маленьких радостей в эту волшебную ночь?

Поверьте, эта подборка подарков угодит даже тем, кому совсем не хочется праздновать Новый год.

Сейчас стало модно говорить о Вселенной и об осознанности, о карте исполнения желаний и об обнулении.



Когда как не в новогоднюю ночь загадывать самые сокровенные желания?

Многие люди любят дарить и получать подарки. Этот особый ритуал символизирует обмен энергиями, радость и положительные эмоции.

В последнее время принято дарить подарки, несущие в себе какой-то полезный смысл и функциональность.

Так вот, чтобы не разочароваться и не прогадать с выбором презента, можно побыть тем самым добрым волшебником с белой бородой, красным носом и с мешком наперевес, полным приятных сердцу вещиц.

Как не прогадать с подарком, спросите вы. Очень просто. В этом случае разочарования в подарке точно не будет, потому что вы знаете, чего хотите.

Посвятите время себе, помедитируйте, ненадолго уединитесь, расслабьтесь, закройте глаза и прислушайтесь к своему внутреннему голосу, спокойно подумайте, какой подарок вы хотели бы получить.

Вам поможет незамысловатый гид по недорогим подаркам мечты.

Бродить по ТЦ, базарам и рынкам не у всех есть время, и к тому же его остается все меньше. То, что мы предлагаем в нашей подборке, осуществить проще, и это не отнимет у вас массу драгоценных минут.

Например, тем, кто решил начать жизнь с чистого листа, можно подобрать себе красивый ежедневник или блокнот с креативным дизайном, чтобы использовать его в качестве личного дневника и вносить туда свои секреты.

Кстати, пользоваться им можно уже за несколько дней до наступления праздника. Напишите туда свое желание, а в саму новогоднюю ночь произнесите его так, если бы у вас была волшебная палочка.

Вооружившись ватманом, вырезками из старых журналов, ножницами, клеем, фломастерами и другими находками в виде лент, пуговиц и прочей мелочевки, можно за один вечер смастерить свою карту желаний. Как говорят специалисты, такой подход увеличивает шанс на исполнение задуманного.

Еще каждый из нас, как правило, до наступления Нового года дает себе обещание: сесть на диету, перейти на правильное питание, заняться спортом, выучить иностранный язык и избавиться от вредных привычек. Среди этого списка есть и материальные блага, например, накопить на отпуск, приобрести автомобиль или купить собственную квартиру.

А что, если это можно осуществить в несколько простых шагов и при минимуме финансовых затрат?

Кто-то скажет, что так не бывает, или что бывает только в кино.

А вот и нет, это вполне реально осуществить с национальной лотереей "Сәтті Жұлдыз"!

Достаточно купить лотерейные билеты.

Стать обладателем автомобиля марки Toyota Camry можно уже 30 декабря.

А 8 и 15 января можно стать одним из счастливчиков – хозяином своей квартиры.

"Сәтті Жұлдыз" объявила несколько акций ЛотоНабоп "Автомобиль", в рамках которой можно стать обладателем автомобиля марки Toyota. Для этого нужно приобрести 6 билетов LOTO6/49 или лотонабор онлайн, которые обойдутся вам всего в 1800 тенге. Каждый ЛотоНабор "Автомобиль" участвует в розыгрыше Camry.





Фото: sattyzhuldyz



Также можно выиграть 2 квартиры! Для этого нужно приобрести ЛотоНабор "Квартира".

ЛотоНабор "Квартира" состоит из 5 билетов TeleBingo, которые обойдутся вам всего за 2500 тенге. Каждый ЛотоНабор участвует в розыгрыше квартиры. Тираж состоится в воскресенье 8 января 2023 г. в 9:00. и в воскресенье 15 января в прямом эфире телеканала "31 канал" или следить за розыгрышем в прямом эфире YouTube-канала Satty Zhuldyz.



