Арестована руководитель отдела образования в СКО
Фото: mzhroo.edu.kz
В Северо-Казахстанской области взята под стражу руководитель отдела образования Сара Рамазанова. Она подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования района Магжана Жумабаева Рамазановой С.М. по факту совершения коррупционного преступления.
"С санкции Специализированного следственного суда Петропавловска Сара Рамазанова взята под стражу". Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
28 декабря стало известно, что задержан руководитель филиала АО "Пассажирские перевозки". Он подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действие в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге.
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