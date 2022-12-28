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Законодательство РК

Арестована руководитель отдела образования в СКО

Арестована руководитель отдела образования в СКО Фото: mzhroo.edu.kz
В Северо-Казахстанской области взята под стражу руководитель отдела образования Сара Рамазанова. Она подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования района Магжана Жумабаева Рамазановой С.М. по факту совершения коррупционного преступления.


"С санкции Специализированного следственного суда Петропавловска Сара Рамазанова взята под стражу". Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области 

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

28 декабря стало известно, что задержан руководитель филиала АО "Пассажирские перевозки". Он подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действие в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге.

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