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В Астане кража из ломбарда попала на видео

кража, Астана Фото: скриншот видео
Сотрудники криминальной полиции района Алматы задержали 24-летнего жителя столицы по "горячим следам" ранним утром, сообщает Zakon.kz.

Парень зашел в круглосуточный ломбард, перебрался через ограждение и проник в офис. Там он похитил два сотовых телефона, а затем скрылся. Его действия попали на видео.


Задержанный дал признательные показания. Полицейские изъяли украденные телефоны. Проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

В Астане злоумышленник связал скотчем 19-летнего парня и украл дорогой телефон. Телефон сбыл в ломбард.

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Ирина Лукичева
Астана
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