В Астане кража из ломбарда попала на видео

Сотрудники криминальной полиции района Алматы задержали 24-летнего жителя столицы по "горячим следам" ранним утром, сообщает Zakon.kz.

Парень зашел в круглосуточный ломбард, перебрался через ограждение и проник в офис. Там он похитил два сотовых телефона, а затем скрылся. Его действия попали на видео.





Задержанный дал признательные показания. Полицейские изъяли украденные телефоны. Проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

В Астане злоумышленник связал скотчем 19-летнего парня и украл дорогой телефон. Телефон сбыл в ломбард.

