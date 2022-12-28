В МИД РК объяснили, почему Казахстан не поддержал резолюцию ООН о статусе Крыма

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 28 декабря объяснил, почему Казахстан проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", сообщает Zakon.kz.

15 декабря в Нью-Йорке была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Айбек Смадияров напомнил, что Казахстан голосовал против данной резолюции.

"При голосовании Республика Казахстан исходила из следующего: Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН. При этом мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины. Наша принципиальная позиция – данный вопрос "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" должен рассматриваться в специальном органе ООН, а именно – в Совете по правам человека ООН (СПЧ)". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он отметил, что согласно резолюции ГА ООН 60/251 "О Совете по правам человека ООН", СПЧ в своей работе должен руководствоваться принципами неизбирательности, объективности и избегать политизации.

"В настоящее время Казахстан наряду с другими 46-ю странами является членом СПЧ ООН. Как и ранее, когда Казахстан был членом СПЧ в 2013-2015 годы, мы исходили и исходим из принципа "не навредить, а помочь" в преодолении проблемных вопросов. Позиция Казахстана по данной резолюции является последовательной и неизменной. Казахстан придерживался аналогичной позиции по данной резолюции в ходе голосования на 71-й в 2016 году, 72-й в 2017 году, 73-й в 2018 году, 74-й в 2019 году, 75-й в 2020 году и 76-й в 2021 году сессиях Генеральной Ассамблеи ООН". Айбек Смадиров

Таким образом, по его словам, с 2016 года Казахстан продолжает одинаково голосовать по этой резолюции.