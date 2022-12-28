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Подозреваемых в разбойном нападении в Астане задержали в Жамбылской области

Разбойное нападение в Астане: подозреваемых задержали в Жамбылской области Фото: скриншот видео
В Астане 26 декабря 2022 года в Управление полиции района Сарыарка с заявлением о разбойном нападении обратился 23-летний житель, который сообщил, что неизвестные лица напали на него, пытались похитить рюкзак с 5 тыс. долларов и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 – ст. 191 ч. 2 УК РК ("Грабеж").

"27 декабря сотрудниками Батальона патрульной полиции (БПП) Департамента полиции (ДП) Жамбылской области была получена ориентировка с указанием автотранспорта подозреваемых марки Daewoo Lacetti, движущегося со стороны Карагандинской области в направлении Туркестанской области... Около 12:00 на 424 км автодороги Алматы – Екатеринбург сотрудниками четвертого взвода БПП ДП была замечена указанная автомашина и приняты меры для ее остановки и задержания подозреваемых".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Полицейскими при осмотре авто в бардачке было обнаружено незарегистрированное оружие.

Разбойное нападение в Астане: подозреваемых задержали в Жамбылской области

Фото: скриншот видео

В ведомстве отметили, что на место задержания незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Мойынкумского районного отдела полиции.

"В настоящее время сотрудниками следственного отдела полиции Мойынкумского района произведена передача собранного материала в Управление полиции района Сарыарка Астаны".Пресс-служба ДП Жамбылской области


Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержали вооруженного мужчину по подозрению в вымогательстве. У него изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.

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Динара Халдарова
Астана Жамбылская область
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