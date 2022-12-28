Подозреваемых в разбойном нападении в Астане задержали в Жамбылской области

Фото: скриншот видео

В Астане 26 декабря 2022 года в Управление полиции района Сарыарка с заявлением о разбойном нападении обратился 23-летний житель, который сообщил, что неизвестные лица напали на него, пытались похитить рюкзак с 5 тыс. долларов и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

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